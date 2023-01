Há 30 minutos

Investigação SÁBADO. Golpe ao telefone

Esquema sofisticado de burlas ao telefone está a deixar as vítimas sem dinheiro na conta bancária. O Investigação SÁBADO falou com duas vítimas e com o responsável da PJ que alerta para os cuidados a ter. Para ver esta sexta-feira à noite, a seguir ao Grande Jornal na CMTV.