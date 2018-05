A carregar o vídeo ...

A opinião do director da revista SÁBADO, Eduardo Dâmaso, sobre as agressões na Academia do Sporting: "Se não tratarmos do problema das claques e da sua violência, ele trata do Estado de Direito e de nós."

Invasão em Alcochete "merece resposta adequada dos tribunais"













