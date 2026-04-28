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28 de abril de 2026 às 23:36

Imagens mostram militares dos EUA a abordar navios comerciais suspeitos no bloqueio ao Irão

As forças norte-americanas abordaram e inspeccionaram um navio comercial suspeito de tentar contornar o bloqueio ao Irão no estreito de Ormuz, numa operação de vigilância marítima.

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