Centenas de sepulturas foram escavadas, esta terça-feira, no maior cemitério do Rio de Janeiro para receber as vítimas diárias provocadas pelo novo coronavírus. A cidade é a segunda do país que mais tem sofrido com o surto do novo coronavírus, que tem abalado a popularidade do presidente Bolsonaro.

Imagens de drone mostram o impacto sombrio da covid-19 no Brasil











