A carregar o vídeo ...

Um homem insultou e ameaçou agredir um casal lésbico em Oregon, nos EUA, no passado domingo. No vídeo é possível ver o homem a tecer comentários pejorativos e obscenos sobre a aparência e orientação sexual do casal, além de ameaçar bater em Tru Dragoon. As duas mulheres estavam na rua a tentar encontrar os donos de um cão perdido que encontraram.

Homem insulta e ameaça casal lésbico nos EUA Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.