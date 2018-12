A carregar o vídeo ...

O heliporto do Hospital Garcia de Orta ficou sem iluminação durante a noite. Por isso, um helicóptero do INEM, que transportava uma senhora de idade, teve de aterrar no estádio.

14:22

Helicóptero do INEM forçado a aterrar no estádio do Cova de Piedade













