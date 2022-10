12:39

Guia para Sair: uma viagem até Sintra

No guia para sair desta semana Ângela Marques leva-o Sintra. Para comer a sugestão é o restaurante Bacalhau na Vila, no coração de Sintra, que tem como especialidade o pastel da vila, não se esqueça de visitar último palácio que abriu portas ao público, em abril deste ano, e que pertenceu à família Biester e para dormir o Chalet Saudade que foi renovado mas que conta uma história com 140 anos.