Guia para Sair pelo bairro de São Bento

O Guia para Sair desta semana leva-o à Casa onde Amália viveu 44 anos. Foi no número 143 da Rua de São Bento que a fadista viveu os seus últimos anos e morreu, neste momento é possível visitar a casa museu e conhecer a história da fadista através dos seus objetos pessoais. No mercado de São Bento existem restaurantes que a SÁBADO lhe quer dar a conhecer, é o caso do Astro Ramen, do Assembleia do Sushi ou do Wurst, onde se podem comer as salsichas austríacas. Ainda na rua de São Bento sugerimos que passe pelo clássico Café de São Bento, que celebra este ano 40 anos.