A jovem ativista sueca, que chegou na manhã desta sexta-feira à capital espanhola, foi recebida à saída do comboio por vários jornalistas. No Twitter ironizou: "Acho que ninguém me viu".

12:59

Greta Thunberg recebida por multidão de jornalistas em Madrid











