A carregar o vídeo ...

No Dubai, o jogador do Chelsea quis alimentar duas girafas mas os animais acabaram por confundir folhas com o cabelo de David Luiz.

14:17

Girafas confundem cabelo de David Luiz com comida Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.