É o cliente mais especial de um talho na Turquia e tornou-se um dos assuntos do momento nas redes sociais. Tudo porque é um gato e apoia as patas dianteiras na montra para ver a carne exposta - a escolha é definida através de miados entendidos pelo talhante. Os gatos são muito acarinhados no país e são um dos símbolos de Istambul. Veja como se porta este para conseguir a sua refeição.

24.04.2018 20:22

Gato é o cliente mais especial de um talho na Turquia













