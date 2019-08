A carregar o vídeo ...

Joaquim é o protagonista desta história que se tornou viral nas redes sociais. Com o objetivo de mostrar porque se atrasa para o trabalho, a dona filmou o momento em que o gato salta da mesinha de cabeceira para desligar o despertador do telemóvel com a pata. Veja as divertidas imagens.

13:53

Gato desliga o despertador da dona Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.