Numa escola da Carolina do Norte, nos EUA, ouviu-se uma bela versão de 'At Last' - música tornada célebre por Etta James - para celebrar o último dia de aulas antes das férias de Verão.

Funcionária de escola celebra começo do Verão cantando ao altifalante













