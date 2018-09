A carregar o vídeo ...

Antes de ser o vocalista dos Queen ou a voz de "Bohemian Rhapsody", Freddie Mercury, que faria 72 anos esta quarta-feira, era funcionário do aeroporto de de Heathrow, em Londres, na secção de gestão de bagagem. Para comemorar os anos do ex-colega, os trabalhadores do aeroporto internacional treinaram durante semanas uma coreografia da música "I Want To Break Free" como forma de tributo ao músico.

