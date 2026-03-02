Sábado – Pense por si

02 de março de 2026 às 20:46

“Foi a nossa última melhor oportunidade para atacar”: Trump justifica ofensiva contra o Irão

O presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou, esta segunda-feira, que os ataques ao Irão representam a “última grande oportunidade” para eliminar o que descreveu como ameaças do regime iraniano. Trump disse que o objetivo é destruir capacidades militares iranianas e impedir o desenvolvimento de armas nucleares.

