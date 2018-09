A carregar o vídeo ...

Um grupo de praticantes de caiaque estava na água da costa de Kaikoura, a treinar tranquilamente, quando uma foca emergiu e esfobetou um dos membros com um polvo, atingindo-o na cara e no peito, sem gravidade. O momento insólito foi registado por outro rapaz presente no local.

Foca dá uma "estalada" com um polvo a um canoísta na Nova Zelândia Partilhar













Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.