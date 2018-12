A carregar o vídeo ...

Karri Carberry, 19 anos, legendou com linguagem gestual as letras das canções para o pai Darrin, durante o concerto de Three Days Grace. Espectáculo aconteceu em Edmonton, Canadá.

Filha faz linguagem gestual para pai surdo "ouvir" concerto













