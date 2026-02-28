Sábado – Pense por si

28 de fevereiro de 2026 às 12:57

Exército israelita diz que operação visa enfraquecer significativamente regime iraniano

Um porta-voz militar israelita afirmou que a operação conjunta com os Estados Unidos tem como objetivo causar um forte impacto nas capacidades do regime iraniano, atingindo infraestruturas militares e estratégicas no país.

