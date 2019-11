A carregar o vídeo ...

Mais de 70 mil pessoas juntaram-se em 51 países para apanharem lixo e concluíram que as multinacionais são as principais responsáveis - com a Coca-Cola a liderar a lista.

12:32

Estes são os maiores poluidores do mundo Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.