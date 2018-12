A carregar o vídeo ...

"Rewind 2018", um apanhado de alguns dos momentos que marcaram o ano, é actualmente o vídeo mais odiado do YouTube. Apresentado por Will Smith, superou em sete dias a quantidade de "não gostos" do videoclipe de "Baby", de Justin Bieber - colocado na plataforma de música há oito anos.

Este é o vídeo mais odiado de sempre no YouTube













