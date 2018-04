A carregar o vídeo ...

Surgiu nas redes sociais um vídeo onde os jogadores do Sporting, em viagem de autocarro, parecem comentar a hipotética chegada do melhor futsalista do mundo a Alvalade. O vídeo pertence ao Instagram de Doumbia, que entretanto terá apagado. No mesmo, ouve-se uma voz - supostamente de Bruno Fernandes, embora pelas imagens não seja possível confirmar - de alguém que estaria a denotar espanto pela contratação de Ricardinho.

Esta terá sido a reacção do plantel do Sporting à contratação de Ricardinho













