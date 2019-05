A carregar o vídeo ...

Sharonda Wilson faltou à sua cerimónia para ver a do filho, Stephan, na Universidade Central do Michigan. Contudo, os diretores contactaram a sua faculdade e proclamaram-na como licenciada. Sharonda e o filho não aguentaram as lágrimas.

12:31

Esta mãe não recebeu o diploma para acompanhar o filho, mas foi surpreendida Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.