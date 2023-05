19:17

Enquanto Galamba estava na CPI da TAP, Costa dançava ao som dos Coldplay

Primeiro-ministro esteve ontem no concerto dos Coldplay, em Coimbra. À mesma hora o ministro das Infraestruturas garantia que tinha sido o seu gabinete a autorizar a chamada para o SIS no caso da recuperação do computador do seu ex-adjunto Frederico Pinheiro.