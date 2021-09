Há 18 minutos

Emmanuel Macron atingido com ovo

O presidente francês Emmanuel Macron foi atingido com um ovo durante um evento público, em Lyon. O atirador do ovo é um homem de 20 anos que foi imediatamente imobilizado e detido. No momento em que atirou o ovo gritou: "Viva a revolução". Há uns meses, um outro manifestante deu uma chapada no presidente e acabou condenado a prisão efetiva.