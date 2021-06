22:20

Elefante choca com carro na África do Sul

Na África do Sul um elefante investiu contra um carro. Apenas o condutor estava dentro do veículo. O homem, um distribuidor de combustível, ia ter com um cliente quando um elefante se atravessou no seu caminho. O homem acabou por só conseguir sair do carro depois da chegada da polícia. "Ele ficou abalado por um ou dois dias", admitiu a empresa onde ele trabalha, à Reuters.