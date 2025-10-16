Sábado – Pense por si

16 de outubro de 2025 às 14:22

Drone mostra como ficou a Cidade de Gaza após dois anos de guerra

Imagens de drone captadas na quarta-feira mostram a principal cidade da Faixa de Gaza reduzida a escombros após os dois anos de guerra entre Israel e o Hamas.

