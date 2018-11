A carregar o vídeo ...

Foi uma autêntica "rockstar". O Presidente da República foi ovacionado no discurso de despedida da terceira edição de Web Summit em Lisboa. Em poucos minutos, houve tempo para abordar temas como a digitalização, as alterações climáticas e liberdade e tolerância. "Vamos usar a revolução digital para o diálogo, para a paz. Essa é a mensagem. Levem-na para o resto do mundo."

08.11.2018 18:15

Discurso do "Mr. President" Marcelo é dos mais aplaudidos da Web Summit













