10:36

Diplomatas russos empurram vagão da bagagem no regresso da Coreia do Norte

Com as fronteiras da Coreia do Norte fechadas devido ao coronavírus, há mais de um ano, os diplomatas russos têm de transportar a sua própria bagagem pelos carris. O grupo de oito pessoas (entre diplomatas e familiares) viajou 32 horas de comboio e duas de autocarro apenas para chegar de Pyongyang à fronteira com a Rússia. A passagem da fronteira foi feita a pé como se vê no vídeo.