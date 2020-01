A carregar o vídeo ...

Domingos esteve perto do Benfica, Manuel Fernandes podia ter sido uma figura do FC Porto e Futre chegou a acordo com o Inter de Milão mas à noite já estava em Madrid.

26.01.2020 19:24

De Futre a Dani: a transferência que podia ter mudado a minha vida Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.