Ronaldo passou os últimos dias de 2018 no Dubai. Numa das noites, o português foi "correr no deserto" com filho e amigos. Vejam:

14:39

Cristiano Ronaldo corre no deserto com o filho e amigos













