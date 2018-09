A carregar o vídeo ...

Durante a parada militar anual do Chile, pequenos cães da raça Golden Retriever que estão a treinar para se tornarem cães-polícias, foram as maiores estrelas do evento. Os caninos iam ao colo de soldados, seguidos de outros cães (já adultos), num desfile que durou três horas e contou com cerca de 9,5 mil militares.

Crias de cães-polícias roubam as atenções de parada militar no Chile













