Um lançamento de Albert Almora Jr. no jogo entre os Chicago Cubs e os Houston Astros correu muito mal: a bola acabou por atingir uma criança na bancada. O jogador ficou incrédulo com o que aconteceu e as imagens já são virais em todo o mundo. Almora já apelou à colocação de rede em volta de todas as bancadas. A menina foi tratada de imediato e posteriormente levada para o hospital.

11:48

Criança atingida com bola a 140 km/h em jogo dos Cubs











