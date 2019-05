A carregar o vídeo ...

Primeiro-ministro reuniu com Marcelo, já depois de o ter feito com o seu Executivo. "Coligação negativa" isolou o Governo na questão da reposição do tempo de serviço dos professores e Costa deixou um ultimato.

Costa ameaça demitir-se caso lei dos professores seja aprovada











