A CMTV divulgou uma conversa privada de Bruno Fernandes, em que este critica alguns jogadores do plantel do Sporting. A conversa terá ocorrido depois do jogo com o Famalicão e foi colocada nas redes sociais.

27.09.2019 22:22

CMTV revela áudio polémico de Bruno Fernandes











