Os instantes prévios ao duelo entre Famalicão e Leixões ficaram marcados por brutais cenas de pancadaria nas imediações do Estádio Municipal 22 de Junho. O vídeo, captado pela rádio Cidade Hoje, já circula nas redes sociais e mostra a violência do sucedido, com um adepto da formação da casa a ser alvo de agressões enquanto estava deitado no solo. (Vídeo: Cidade Hoje)

17:20

17:20

Cenas de violência registadas antes do jogo entre Famalicão e Leixões













