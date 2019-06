A carregar o vídeo ...

O cão, que aparentava estar perdido, entrou na igreja da Paróquia Nossa Senhora das Dores, no Brasil. Depois de destruir alguns arranjos de flores, aproximou-se do padre José Geraldo Sobreiro, que brincou com o animal durante a missa.

Cão interrompe missa no Brasil











