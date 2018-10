A carregar o vídeo ...

Na CMTV, Futre revelou uma parte de uma conversa que teve com o presidente destituído do Sporting. BdC admitiu que reuniu com elementos da Juve Leo e que proferiu a frase "façam o que quiserem" mas que a mesma não era nenhum incentivo para atacar o plantel, como veio a suceder em Maio, na Academia de Alcochete. Bruno garantiu também que "não sabia de nada".

Bruno de Carvalho assume que disse "façam o que quiseram" mas que não foi nenhum incentivo













