A carregar o vídeo ...

Bruno de Carvalho, antigo presidente do Sporting, chegou ao Campus de Justiça, em Lisboa, ao princípio da tarde desta quarta-feira onde vai ser ouvido a seu próprio pedido no âmbito do processo de Alcochete. À chegada, foi aplaudido por um grupo de apoiantes.

15:19

Bruno de Carvalho aplaudido na chegada a tribunal Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.