Ryan Hudson viveu 30 segundos de pânico no Algarve, depois de o seu paraquedas ter falhado na abertura. O momento foi captado pela câmara do capacete do britânico, que o filmou a conseguir desenrolar as cordas e abrir o paraquedas de segurança, aterrando em segurança.

09:44

Britânico apanha susto com falha de abertura de paraquedas no Algarve











