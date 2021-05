14:52

Bombeiros controlam incêndio em prédio de 19 andares em Londres. Veja o vídeo

Esta sexta-feira, cerca de 100 bombeiros conseguiram controlar um incêndio que deflagrou num prédio de 19 andares, na zona este da cidade de Londres. As chamas terão começado no oitavo, nono e décimo andares, mas as causas ainda não são conhecidas.