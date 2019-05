A carregar o vídeo ...

Os "encarnados" divulgaram esta sexta-feira um vídeo com os equipamentos para 2019/20. João Félix, Florentino e Jota foram os "modelos" escolhidos e a reação dos adeptos nas redes sociais não tardou. As críticas dividiram-se entre os elogios e o apontar à semelhança do modelo de há três anos. "Vergonhoso", lê-se na publicação que em menos de uma hora tinha 23 mil visualizações.

Benfica lança novas camisolas e as opiniões dos adeptos dividem-se











