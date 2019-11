A carregar o vídeo ...

A PSP do Porto deteve um adepto de futebol inglês e identificou 16 outros belgas por "participação em rixa e danos" em vários locais do Porto, na quarta-feira, dos quais resultaram vários feridos. Vários adeptos ingleses e belgas deslocaram-se, por estes dias, à cidade Invicta, como ponto de passagem para Braga e Guimarães, palco de jogos da Liga Europa. Veja as imagens exclusivas da CMTV.

16:45

Belgas e ingleses em cenas de violência no centro do Porto











