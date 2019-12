A carregar o vídeo ...

A CMTV mostrou imagens captadas pelo sistema de vídeovigilância do Jamor, mais concretamente da zona do parque de estacionamento, no momento em que jogadores e equipas técnicas por ali passaram aquando do duelo entre Belenenses SAD e FC Porto. Lembre-se que o intervalo do jogo ficou marcado pela polémica entre Sérgio Conceição e Pedro Ribeiro.

14:45

Belenenses SAD-FC Porto: CMTV mostra novas imagens do incidente no Jamor











