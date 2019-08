A carregar o vídeo ...

Problemas de motor num KR2 levaram um piloto a aterrar de emergência numa autoestrada em Seattle, a maior cidade do estado norte-americano de Washington. O vídeo foi capturado pela câmara colocada no tabliê de um carro patrulha da polícia, conduzido no momento pelo agente Clint Thompson. O incidente não provocou feridos.

15:00

Avioneta aterra de emergência numa autoestrada nos EUA











