A carregar o vídeo ...

Jerry O'Connel gravou um vídeo com as filhas em que canta a canção "When Doves Cry" de Prince, enquanto estão no carro. "Isto é música a sério", grita, enquanto as filhas tapam os ouvidos.

16:15

Ator "tortura" filhas no carro com canção de Prince Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.