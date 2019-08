A carregar o vídeo ...

esgrimista Race Imboden aproveitou a cerimónia no pódio nos Jogos Pan-Americanos para protestar contra a presidência dos EUA. No Twitter, o atleta explicou que quis marcar uma posição contra o discurso de Trump e contra o racismo e intolerância, além do problema do armamento, que existem no país. [Vídeo do CBCOlympics]

22:10

Atleta dos EUA ajoelha-se durante o hino em protesto contra Trump











