Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
02 de março de 2026 às 10:23

Ataque israelita deixa rasto de destruição no sul de Beirute

Pelo menos 31 pessoas morreram nos ataques israelitas contra o Líbano, na madrugada desta segunda-feira. Israel atacou em resposta aos mísseis lançados pelo Hezbollah.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30