A carregar o vídeo ...

Durante a conferência de imprensa de antevisão ao FC Porto-Feyenoord, Sérgio Conceição foi questionado sobre os incidentes no túnel do Jamor durante o jogo com o Belenenses SAD, nomeadamente sobre se teria ou não dado um soco em Pedro Ribeiro, o técnico adversário. No entanto, o assessor dos dragões não permitiu a pergunta e vincou que apenas se poderia falar da partida de amanhã.

19:06

Assessor do FC Porto não deixa Conceição responder a perguntas sobre alegada agressão no Jamor Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.