A carregar o vídeo ...

Francisca, Mafalda, Afonso e Guilherme querem ser os melhores do mundo e chegar aos Jogos Olímpicos. Já com sucesso em Portugal e no estrangeiro, estes miúdos vão dar que falar.

20:10

As histórias dos novos campeões de surf Partilhar











Para poder adicionar esta notícia deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site da SÁBADO, efectue o seu registo gratuito.