Tudo aconteceu no duelo entre Harkemase Boys e HSV Hoek, da Derde Divisie (o quarto escalão). Com o marcador em 3-1 favorável aos da casa, o árbitro da partida marcou ele próprio um golo para os forasteiros. Menos mal que a situação insólita não teve influência no resultado (pelo menos não mudou o vencedor) já que o Harkemase acabaria por vencer por 4-2.

Árbitro marca golo na Holanda











